Un boss sotto stress | quando Robert De Niro dovette sforzarsi di non ridere durante una scena

Robert De Niro fu costretto a sforzarsi per non scoppiare a ridere durante una divertente sequenza di Un boss sotto stress. Durante la sequenza di Un boss sotto stress in cui il dottor Sobel, interpretato da Billy Crystal, testa lo stato catatonico di Robert De Niro, nei panni di Paul Vitti, quest'ultimo fu costretto a sforzarsi per non scoppiare a ridere. Nella scena in questione Crystal fa molti rumori con la bocca e gesti strani per far ridere Paul al fine di smascherare il boss e la sua fasulla catatonia, cosa che, ovviamente, non accade durante le ...

Robert De Niro fu costretto a sforzarsi per non scoppiare a ridere durante una divertente sequenza di Un boss sotto stress. Durante la sequenza di Un boss sotto stress in cui il dottor Sobel, interpre ...

Un boss sotto stress è il film stasera in tv. Scopri cast, scheda, trama, trailer, alcune curiosità sul film e dove vederlo in streaming.

