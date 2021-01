Solskjaer: “United primo da solo stasera? La classifica la guardo ad aprile” (Di martedì 12 gennaio 2021) Questa sera il Manchester United può balzare da solo in vetta alla Premier con il recupero della gara con il Burnley. In caso di successo (ma momentaneamente anche di pareggio), i Red Devils sarebbero in vetta dopo 8 anni, quando ancora allenava il vate Sir Alex Ferguson. Stuzzicato in conferenza stampa sull’argomento, il tecnico del Manchester, Solskjaer, ha così risposto alle domande della stampa: “stasera potremmo essere primi da soli? Non mi interessa. Nessuno ricorda le classifiche di gennaio. È importante per noi restare stabilmente tra i primi quattro. Siamo arrivati in Champions solo tre volte da quando Sir Alex è andato via, quindi dobbiamo cercare di ripetere la scorsa stagione e migliorare quel terzo posto. Quando giocavo era diverso, arrivare terzi era deludente. Oggi c’è più concorrenza. ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 12 gennaio 2021) Questa sera il Manchesterpuò balzare dain vetta alla Premier con il recupero della gara con il Burnley. In caso di successo (ma momentaneamente anche di pareggio), i Red Devils sarebbero in vetta dopo 8 anni, quando ancora allenava il vate Sir Alex Ferguson. Stuzzicato in conferenza stampa sull’argomento, il tecnico del Manchester,, ha così risposto alle domande della stampa: “potremmo essere primi da soli? Non mi interessa. Nessuno ricorda le classifiche di gennaio. È importante per noi restare stabilmente tra i primi quattro. Siamo arrivati in Championstre volte da quando Sir Alex è andato via, quindi dobbiamo cercare di ripetere la scorsa stagione e migliorare quel terzo posto. Quando giocavo era diverso, arrivare terzi era deludente. Oggi c’è più concorrenza. ...

sportface2016 : #ManchesterUnited, #Solskjaer minimizza la possibilità di andare in vetta - ItaSportPress : Piedi di piombo Solskjaer: 'Man. United in corsa per vincere la Premier League? Siamo solo a metà strada...' -… - del_saverio : @jeschiralli Io lo dico da tempo #CONTEOUT dentro @CuchuCambiasso operazione stile United cn Solskjaer - Mediagol : Manchester United, Rio Ferdinand: 'Solskjaer e i ragazzi stanno facendo bene, ma devono stare attenti a una cosa'… - sportli26181512 : Manchester United: Solskjaer blinda Van de Beek: Nonostante lo scarso impiego nella prima... -

Ultime Notizie dalla rete : Solskjaer United Lo United può ritrovarsi solo in vetta dopo 8 anni. Solskjaer: "Conta dove saremo ad aprile" TUTTO mercato WEB Rio Ferdinand: "Diallo? Mi ricorda Cristiano Ronaldo"

L'arrivo del diciottenne ex Atalanta al Manchester United fa sognare anche l'ex capitano dei Red Devils: "Basta vedere i suoi video" ...

Manchester United, Rio Ferdinand: "Diallo come Cristiano Ronaldo"

L'ex difensore centrale dei Red Devils: "Nessuno conosceva Cristiano Ronaldo quando lo abbiamo comprato, tranne che in Portogallo. In questo la storia di Diallo è molto simile. Vedendolo in campo e se ...

L'arrivo del diciottenne ex Atalanta al Manchester United fa sognare anche l'ex capitano dei Red Devils: "Basta vedere i suoi video" ...L'ex difensore centrale dei Red Devils: "Nessuno conosceva Cristiano Ronaldo quando lo abbiamo comprato, tranne che in Portogallo. In questo la storia di Diallo è molto simile. Vedendolo in campo e se ...