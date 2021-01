Scuola, Azzolina: “Chiederò ristori formativi per fare corsi di recupero e aumentare l’aiuto psicologico. La dad colpisce i più deboli” (Di martedì 12 gennaio 2021) La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina intende chiedere al governo di prevedere dei “ristori formativi” nella forma di “apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, educazione all’affettività e incrementare l’aiuto psicologico“. Perché, ha detto a Uno Mattina, “non credo si possa pensare di recuperare d’estate: bisogna recuperare oggi. E’ più facile chiudere la Scuola perché la Scuola non ha bisogno di ristori. Sarò io oggi a chiedere i ristori formativi”. ” La didattica a distanza è una misura che ho voluto”, ricorda la ministra, “e in cui credo, ma che non può essere portata troppo alle lunghe, rischia di creare diseguaglianze, colpisce i ragazzi più deboli perché la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) La ministra dell’Istruzione Luciaintende chiedere al governo di prevedere dei “” nella forma di “apprendimenti potenziati anche nel pomeriggio, educazione all’affettività e incrementare“. Perché, ha detto a Uno Mattina, “non credo si possa pensare di recuperare d’estate: bisogna recuperare oggi. E’ più facile chiudere laperché lanon ha bisogno di. Sarò io oggi a chiedere i”. ” La didattica a distanza è una misura che ho voluto”, ricorda la ministra, “e in cui credo, ma che non può essere portata troppo alle lunghe, rischia di creare diseguaglianze,i ragazzi piùperché la ...

