Salvini con 'IoApro': sacrosanto. Gli organizzatori: già 60mila (Di martedì 12 gennaio 2021) Il diritto alla salute "va tutelato" ma "il diritto al lavoro, alla vita, a portare a casa la pagnotta per i propri figli è altrettanto sacrosanto". Matteo Salvini si schiera così con i ristoratori che da venerdì 15 hanno intenzione di riaprire i loro locali, in violazione delle attuali disposizioni. "Al momento abbiamo le adesioni di 60mila bar e ristoranti, dal 15 gennaio riapriamo e apriremo anche i giorni successivi", ha affermato Umberto Carriera, il ristoratore di Pesaro promotore dell'iniziativa, durante una diretta sui canali social del segretario leghista. "Non è una protesta o una manifestazione di un giorno, è sopravvivenza: siamo al collasso, non possiamo più pagare dipendenti, bollette, mutui".Spronato dalle domande di Salvini, Carriera, che non è nuovo a manifestazioni di protesta in tempi di Covid, ha ...

