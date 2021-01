Renzi-Conte: muro contro muro a poche ore dal Cdm. Stasera potrebbe essere crisi di governo (Di martedì 12 gennaio 2021) Conte sa che non farà più il presidente del consiglio se Renzi dovesse aoprire formalmente la crisi. E allora contrattacca: «Se il leader di Iv Matteo Renzi si assumerà la responsabilità di una crisi di governo in piena pandemia, per il presidente Giuseppe Conte sarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv». Tutto il Movimento 5 Stelle, evidentemente impaurito, minaccia di isolare per sempre Renzi e i suoi. Ma da Italia Viva si risoponde per le rime Leggi su firenzepost (Di martedì 12 gennaio 2021)sa che non farà più il presidente del consiglio sedovesse aoprire formalmente la. E allora contrattacca: «Se il leader di Iv Matteosi assumerà la responsabilità di unadiin piena pandemia, per il presidente Giuseppesarà impossibile rifare un nuovo esecutivo con il sostegno di Iv». Tutto il Movimento 5 Stelle, evidentemente impaurito, minaccia di isolare per sempree i suoi. Ma da Italia Viva si risoponde per le rime

fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - La7tv : #ottoemezzo Pier Luigi Bersani: 'Renzi sta dicendo a Conte 'non voglio farti cadere, voglio farti muovere', la stes… - NicolaPorro : ?? Il bluff degli scienziati di #Conte, la noia della crisi eterna di #Renzi, il partito della Stampa di Giannini. Q… - CardelliAc : RT @jacopo_iacoboni: Se Renzi accettasse un rimpasto e il Conte III, diranno che ha fatto tutto per le poltrone Se non lo accetterà, diran… - Cesare14931834 : RT @BenedettaFrucci: Travaglio dice che siccome Boschi e Renzi sono indagati non possono stare al Governo. Dimentica un dettaglio: anche Co… -