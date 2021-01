“Pensate alla coppia più assurda”: lo scoop legato a due ex vipponi che adesso fanno coppia (Di martedì 12 gennaio 2021) Una “coppia improbabile” nella casa del Grande Fratello Vip, sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo. E’ questa l’indiscrezione, che suono già come gossip, data dal paparazzo Andrea Franco Alajmo a Mattino Cinque. “C’è un gossip nuovo, una nuova coppia tra due ex inquilini della casa di quest’anno – ha detto Alajmo ai microfoni di Mattino 5 -, vi dico solo che si tratta della coppia più assurda che si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto! Pensate alla coppia più assurda”. Lo scoop e le ipotesi: di chi si tratta? Alcuni ospiti hanno fatto i nomi di Guenda Goria e Filippo Nardi, ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 12 gennaio 2021) Una “improbabile” nella casa del Grande Fratello Vip, sulla quale nessuno avrebbe mai scommesso un centesimo. E’ questa l’indiscrezione, che suono già come gossip, data dal paparazzo Andrea Franco Alajmo a Mattino Cinque. “C’è un gossip nuovo, una nuovatra due ex inquilini della casa di quest’anno – ha detto Alajmo ai microfoni di Mattino 5 -, vi dico solo che si tratta dellapiùche si possa pensare e anche la più improbabile dopo tutto quello che è successo. E ci sono già le foto!più”. Loe le ipotesi: di chi si tratta? Alcuni ospiti hanno fatto i nomi di Guenda Goria e Filippo Nardi, ...

