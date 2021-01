“Non può dirlo…”. Pierpaolo Pretelli, il fratello Giulio rompe il silenzio. È bufera dopo la puntata del GF Vip (Di martedì 12 gennaio 2021) Non c’è pace per Pierpaolo Pretelli, che anche nella serata dell’11 gennaio si è dovuto infastidire al ‘Grande fratello Vip’ per l’intromissione della sua famiglia. Lui vorrebbe viversi serenamente questa avventura nella Casa più spiata d’Italia, ma prima la madre e poi il fratello lo hanno criticato per alcuni atteggiamenti e se l’è presa. Nelle ultime ore è intervenuta anche Alessia Pellegrino, ovvero la cognata del concorrente del reality show. Dunque, tantissimi giudizi nei suoi confronti. La fidanzata di Giulio Pretelli ha detto: “Sono settimane che leggo cattiverie sulla famiglia di Pierpaolo. Settimane che vengono attaccati dopo che la mamma ha voluto solamente far capire al figlio di godersi questo momento con più leggerezza. Cosa ha detto di ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 12 gennaio 2021) Non c’è pace per, che anche nella serata dell’11 gennaio si è dovuto infastidire al ‘GrandeVip’ per l’intromissione della sua famiglia. Lui vorrebbe viversi serenamente questa avventura nella Casa più spiata d’Italia, ma prima la madre e poi illo hanno criticato per alcuni atteggiamenti e se l’è presa. Nelle ultime ore è intervenuta anche Alessia Pellegrino, ovvero la cognata del concorrente del reality show. Dunque, tantissimi giudizi nei suoi confronti. La fidanzata diha detto: “Sono settimane che leggo cattiverie sulla famiglia di. Settimane che vengono attaccatiche la mamma ha voluto solamente far capire al figlio di godersi questo momento con più leggerezza. Cosa ha detto di ...

