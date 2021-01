LIVE Errani-Garcia Perez 3-6 6-3 6-2, Qualificazioni Australian Open in DIRETTA: Sara passa al turno decisivo per andare a Melbourne (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Per questa DIRETTA LIVE è tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossima avversaria, domani, la croata Ana Konjuh, con cui non ha mai incrociato la racchetta. VINCE Sara Errani, 3-6 6-3 6-2! L’ultimo punto è anche tra i più lunghi, forse il più lungo del match, parte col servizio da sotto visto che l’azzurra si stufa di continuare a dover sfidare il vento, poi sfrutta l’ultimo errore di rovescio di Garcia Perez per approdare al turno decisivo verso Melbourne! 40-30 MATCH POINT Errani: dritto nettamente largo di Garcia Perez. 30-30 Dritto lungo di ... Leggi su oasport (Di martedì 12 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPer questaè tutto, un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata! Prossima avversaria, domani, la croata Ana Konjuh, con cui non ha mai incrociato la racchetta. VINCE, 3-6 6-3 6-2! L’ultimo punto è anche tra i più lunghi, forse il più lungo del match, parte col servizio da sotto visto che l’azzurra si stufa di continuare a dover sfidare il vento, poi sfrutta l’ultimo errore di rovescio diper approdare alverso! 40-30 MATCH POINT: dritto nettamente largo di. 30-30 Dritto lungo di ...

