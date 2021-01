La Fede riempie lo schermo. Ma svuota le chiese - (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Gnocchi Boom di ascolti per messe e fiction. Tv2000 ai Fedeli: "Chi può non preghi da casa" Metti un prete o una suora in video e il successo è (quasi) assicurato. Domenica sera, c'è stato uno scontro aperto tra Suor Angela e Padre Bergoglio. La prima è la protagonista della serie Che Dio ci aiuti, arrivata alla sesta stagione su Raiuno con successo inarrestabile. Il secondo era al centro del film biografico Chiamatemi Francesco - Il papa della gente di Daniele Luchetti, andato in onda su Canale 5. Ha vinto Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. La seconda puntata della fiction è stata vista da 5.513.000 spettatori con il 21.9% di share. La pellicola di Canale 5 è stata seguita da 2.614.000 spettatori con uno share del 10%. Però... Poco prima di Chiamatemi Francesco, su Canale 5 c'era il Francesco vero, intervistato in uno speciale ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 12 gennaio 2021) Alessandro Gnocchi Boom di ascolti per messe e fiction. Tv2000 aili: "Chi può non preghi da casa" Metti un prete o una suora in video e il successo è (quasi) assicurato. Domenica sera, c'è stato uno scontro aperto tra Suor Angela e Padre Bergoglio. La prima è la protagonista della serie Che Dio ci aiuti, arrivata alla sesta stagione su Raiuno con successo inarrestabile. Il secondo era al centro del film biografico Chiamatemi Francesco - Il papa della gente di Daniele Luchetti, andato in onda su Canale 5. Ha vinto Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci. La seconda puntata della fiction è stata vista da 5.513.000 spettatori con il 21.9% di share. La pellicola di Canale 5 è stata seguita da 2.614.000 spettatori con uno share del 10%. Però... Poco prima di Chiamatemi Francesco, su Canale 5 c'era il Francesco vero, intervistato in uno speciale ...

hugmenowzayn : RT @R3MVMBER: fede felice per me mi riempie il cuore la mia amika del ?? - R3MVMBER : fede felice per me mi riempie il cuore la mia amika del ?? - fede_contarino : RT @tufossimusica: mi riempie di gioia. vederlo in azione in questo progetto mi rende così orgogliosa ?? credits: ferzanozpetek (ig) https:… -

Ultime Notizie dalla rete : Fede riempie La Fede riempie lo schermo. Ma svuota le chiese il Giornale La Fede riempie lo schermo. Ma svuota le chiese

Metti un prete o una suora in video e il successo è (quasi) assicurato. Domenica sera, c'è stato uno scontro aperto tra Suor Angela e Padre Bergoglio. La prima è la protagonista della serie Che Dio ci ...

LND, Cosimo Sibilia presidente fino al 2025: "Riconoscimento che mi riempie di orgoglio"

Si è tenuta oggi presso l’Hotel Holiday Inn di Roma l’Assemblea Ordinaria Elettiva delle società della Serie D che hanno designato all’unanimità il ...

Metti un prete o una suora in video e il successo è (quasi) assicurato. Domenica sera, c'è stato uno scontro aperto tra Suor Angela e Padre Bergoglio. La prima è la protagonista della serie Che Dio ci ...Si è tenuta oggi presso l’Hotel Holiday Inn di Roma l’Assemblea Ordinaria Elettiva delle società della Serie D che hanno designato all’unanimità il ...