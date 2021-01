Il Covid non ferma Le Vie dei Tesori: 120mila presenze in due mesi (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’anno del Covid, delle restrizioni, Le Vie dei Tesori è riuscito a mettere insieme un patrimonio – oggi ancora più prezioso – di oltre 120 mila presenze in quasi due mesi di festival (da metà settembre ai primi di novembre), in quindici tra città e borghi, con un indice di gradimento del 91 per cento Leggi su ilmattinodisicilia (Di martedì 12 gennaio 2021) Nell’anno del, delle restrizioni, Le Vie deiè riuscito a mettere insieme un patrimonio – oggi ancora più prezioso – di oltre 120 milain quasi duedi festival (da metà settembre ai primi di novembre), in quindici tra città e borghi, con un indice di gradimento del 91 per cento

