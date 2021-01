Governo: Renzi, 'è già pronto esecutivo Conte-Mastella' (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un elenco trasparente sui Contenuti. Sa qual è stata la risposta? Quella di Conte stamattina e quella di ieri di Casalino che ha detto 'li asfaltiamo in aula'. Cosa vuol dire? Che hanno già l'accordo e lo ha confermato Bettini poche ore fa. Hanno trovato i numeri per un nuovo Governo: dopo Conte-Salvini e Conte-Zingaretti è pronto il Conte-Mastella". Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su rai3. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Abbiamo fatto un elenco trasparente suinuti. Sa qual è stata la risposta? Quella distamattina e quella di ieri di Casalino che ha detto 'li asfaltiamo in aula'. Cosa vuol dire? Che hanno già l'accordo e lo ha confermato Bettini poche ore fa. Hanno trovato i numeri per un nuovo: dopo-Salvini e-Zingaretti èil". Lo dice Matteoa Cartabianca su rai3.

fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Gennaio: Chi vuole piazzare 2 indagati al governo? Renzi&Boschi inquisiti a… - fattoquotidiano : Governo, Bersani su La7: “Renzi punta alla crisi per acquisire centralità. Con Conte sta usando la stessa retorica… - borghi_claudio : Beh, via Bonafede, gualtieri e Catalfo... anche se li sostituissero con tre teletubbies il governo migliorerebbe...… - m_vinciguerra : Parla Crisanti e il prof. Galli sorride. Perché sorride professore? Perché sono stra d accordissimo e non ci siamo… - francescobat : RT @petergomezblog: Prodi a La7: “Renzi vuole fare come Bertinotti, rompere. La crisi di governo ora è inconcepibile” -