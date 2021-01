Di Maio: 'Draghi usato come oggetto contundente contro Conte' (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo il ministro degli Esteri Luigi Di Maio una crisi di governo ora è 'inspiegabile'. 'Siamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori - ha detto -. E poi questo è l'anno in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 12 gennaio 2021) Secondo il ministro degli Esteri Luigi Diuna crisi di governo ora è 'inspiegabile'. 'Siamo nel bel mezzo di una pandemia e dobbiamo fare il decreto ristori - ha detto -. E poi questo è l'anno in ...

Italia Viva darà il suo via libera al Recovery Plan ma subito dopo il CdM le sue due ministre si dovrebbero dimettere aprendo così di fatto la crisi di governo: il veto del Movimento 5 Stelle a un inc ...

Draghi: Di Maio, irrispettoso parlare di lui solo quando governi vanno in crisi

Si cita il nome di Mario Draghi ogni volta che il governo è in un momento di fibrillazione: è un modo di fare che questa figura non ...

