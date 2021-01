'Convertita all'Islam per finta, dovevo salvarmi': la fidanzata di Luca Tacchetto racconta il sequestro choc (Di martedì 12 gennaio 2021) Convertita all'Islam per finta , per salvarsi la vita durante il drammatico rapimento in Africa durato quasi un anno e mezzo. È il racconto di Edith Blais , la ragazza canadese sequestrata in Mali ... Leggi su leggo (Di martedì 12 gennaio 2021)all'per, per salvarsi la vita durante il drammatico rapimento in Africa durato quasi un anno e mezzo. È il racconto di Edith Blais , la ragazza canadese sequestrata in Mali ...

GINA32451015 : RT @leggoit: «Convertita all'Islam per finta, dovevo salvarmi»: la fidanzata di Luca Tacchetto racconta il sequestro choc - leggoit : «Convertita all'Islam per finta, dovevo salvarmi»: la fidanzata di Luca Tacchetto racconta il sequestro choc - antbar12 : RT @magicaGrmente22: 'Mi sono convertita all'Islam per finta, dovevo salvarmi', Edith Blais, rapita in Mali con il fidanzato italiano,... h… - magicaGrmente22 : 'Mi sono convertita all'Islam per finta, dovevo salvarmi', Edith Blais, rapita in Mali con il fidanzato italiano,... - SmorfiaDigitale : 'Mi sono convertita all'Islam per finta, dovevo salvarmi', Edith Blais, rapita i... -