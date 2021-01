Commercio, Confesercenti: tonfo prevedibile per negozi, sorride solo online (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Un altro prevedibile tonfo. Come confermano i dati Istat, purtroppo, il crollo delle vendite al dettaglio di novembre dimostra come la decisione di non spostare il Black Friday sia stato un grave errore: con i negozi di nuovo sottoposti a restrizione, la giornata di sconti ha causato lo spostamento di importanti quote di mercato verso l’online, che a novembre ha realizzato un incremento di oltre il 50%, il terzo aumento più importante di sempre dopo giugno e ottobre scorso”. Così l’Ufficio economico Confesercenti commenta i dati sul Commercio al dettaglio di novembre diffusi oggi da Istat sottolineando che ” a novembre, la seconda ondata ha chiuso del tutto oltre 190mila negozi nelle regioni rosse, a cui si sono aggiunte altre 68 mila attività in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 12 gennaio 2021) (Teleborsa) – “Un altro. Come confermano i dati Istat, purtroppo, il crollo delle vendite al dettaglio di novembre dimostra come la decisione di non spostare il Black Friday sia stato un grave errore: con idi nuovo sottoposti a restrizione, la giornata di sconti ha causato lo spostamento di importanti quote di mercato verso l’, che a novembre ha realizzato un incremento di oltre il 50%, il terzo aumento più importante di sempre dopo giugno e ottobre scorso”. Così l’Ufficio economicocommenta i dati sulal dettaglio di novembre diffusi oggi da Istat sottolineando che ” a novembre, la seconda ondata ha chiuso del tutto oltre 190milanelle regioni rosse, a cui si sono aggiunte altre 68 mila attività in ...

ilmetropolitan : ????#Commercio: Confesercenti Nazionale , altro prevedibile tonfo per i negozi, mancato spostamento del #Blackfriday… - camcom_novara : RT @Unioncamere_Pie: 'Acquisto locale', campagna di sostegno #commercio prossimità in Piemonte ?? @regionepiemonte @torinopiemonte @Confe… - LaCnews24 : Crisi commercio in Calabria, Confesercenti: ''Facilitare accesso al credito'' #calabrianotizie #newscalabria - CorriereQ : CONFESERCENTI CENTRO ABRUZZO: BASTA CON LE CHIUSURE DELLE ATTIVITÀ DEL COMMERCIO, DELLA RISTORAZIONE, DEI BAR E DEI… - Unioncamere_Pie : 'Acquisto locale', campagna di sostegno #commercio prossimità in Piemonte ?? @regionepiemonte @torinopiemonte… -

Ultime Notizie dalla rete : Commercio Confesercenti Commercio, Confesercenti: tonfo prevedibile per negozi, sorride solo online Borsa Italiana Tokyo 2020. Comitato organizzatore: Impossibile nuovo rinvio

PublicDomainPictures da Pixabay (DIRE) Roma, 12 Gen. – “E’ assolutamente impossibile” un ulteriore rinvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, previsti dal 23 lugli ...

Spazio. Cristoforetti in orbita nel 2022, speranza per la Luna

E non dimentichiamo che uno dei risultati piu' importanti dell'ultima ministeriale- ricorda Saccoccia- e' stato quella di avere la garanzia per Samantha Cristoforetti ...

PublicDomainPictures da Pixabay (DIRE) Roma, 12 Gen. – “E’ assolutamente impossibile” un ulteriore rinvio dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo, previsti dal 23 lugli ...E non dimentichiamo che uno dei risultati piu' importanti dell'ultima ministeriale- ricorda Saccoccia- e' stato quella di avere la garanzia per Samantha Cristoforetti ...