Come è morto Solange: svelata la causa del decesso dopo l'autopsia, slittano ancora i funerali

l'autopsia sul corpo di Solange è stata eseguita svelando la causa della sua morte. Il sensitivo sarebbe scomparso per colpa di un infarto che lo ha colto alla sprovvista lo scorso 7 gennaio 2021 dopo una visita al pronto soccorso per iperglicemia.

