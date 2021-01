Brescia | trovati resti romani durante scavi per rete fognaria

(Di martedì 12 gennaio 2021) Milano, 12 gen. (Adnkronos) – Gliper lahanno portato alla lucedi epoca romana. Il rinvenimento è avvenuto in via Milano,i lavori di A2a: si tratta di due pietre miliari con iscrizione, una colonna di due metri e mezzo con iscrizione e un altare. Una delle pietre miliari riporta la distanza 2 miglia, corrispondente circa a quella dalla zona del Foro Romano. “Un rinvenimento molto importante per la nostra città”, commenta il sindaco di, Emilio Del Bono. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

