Beppe Fiorello va bene per le fiction, ma fare il mattatore in tv show non è mestiere suo (Di martedì 12 gennaio 2021) Preceduto da giorni di martellanti spot vago/melanconici, che ingolosivano il pubblico lasciando presagire una sorta di varietà con ospiti di richiamo, per poi proporre invece un prodotto ben diverso, dall'impianto teatrale e (purtroppo) totalmente anti-televisivo, è andato in onda ieri sera su Rai1 "Penso che un sogno così", di e con Beppe Fiorello. Non so se "Fiorellino" (che pure si è ritagliato il suo credibile spazio nella fiction di Viale Mazzini) viva o meno il complesso dell'eterno secondo. La sindrome delle uova di lompo, il succedaneo del caviale. Eppure ciò che è andato in onda ieri sera era soprattutto l'estremo, nobile ma vano sforzo di costruire attorno a sé un infinito monologone virtuosistico. Un dire agli spettatori, ammiccando: hey, guardate quanto sono bravo a giocare con tutti questi registri! Ecco, ...

