Barella | «Lukaku ha un bellissimo rapporto con tutti» – VIDEO

(Di martedì 12 gennaio 2021) Nicolòha parlato di Romelue del carattere speciale del belga Nicolò, centrocampista dell’Inter, in una intervista a Dazn ha parlato anche di Romelu. «riesce ad avere uncon, ha sempre una buona parola perin allenamento. In campo, invece, è uno che riesce a determinare tanto il risultato. Quando lui è arrivato è stato incredibile, ha salutato subitoin italiano e per noi è stato strano. Conosce tutte le lingue del mondo». Leggi su Calcionews24.com

«Lukaku riesce ad avere un bellissimo rapporto con tutti, ha sempre una buona parola per tutti in allenamento. In campo, invece, è uno che riesce a determinare tanto il risultato. Quando lui è arrivat ...Achraf Hakimi affida a Twitter le parole per esprimere tutta la sua felicità di vestire nerazzurro: con due foto e la descrizione “Che sentimento” si mostra al settimo cielo, specialmente dopo il gran ...