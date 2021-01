Ape social 2021: nuove domande al via. Requisiti e Istruzioni Inps (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono riaperte le domande per il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape social 2021. A comunicarlo è l’Inps con il messaggio n. 62 del 08-01-2021. La riapertura segue la proroga della scadenza del termine di sperimentazione dell’Ape social determinato nella Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178 del 30 dicembre 2020) e fissato per il 31 dicembre 2021. Resta quindi attiva per un altro anno la misura sperimentale di questa particolare forma di indennità che permette ad alcune categorie di lavoratori una forma di pensionamento anticipato a partire dai 63 anni di età e che vengono quindi tutelati fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Vediamo adesso quali sono i Requisiti e le novità definiti ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono riaperte leper il riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’Ape. A comunicarlo è l’con il messaggio n. 62 del 08-01-. La riapertura segue la proroga della scadenza del termine di sperimentazione dell’Apedeterminato nella Legge di Bilancio(L. n. 178 del 30 dicembre 2020) e fissato per il 31 dicembre. Resta quindi attiva per un altro anno la misura sperimentale di questa particolare forma di indennità che permette ad alcune categorie di lavoratori una forma di pensionamento anticipato a partire dai 63 anni di età e che vengono quindi tutelati fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia. Vediamo adesso quali sono ie le novità definiti ...

La legge di Bilancio ha prorogato al 2021 l'anticipo pensionistico sociale (Ape sociale) riservato alle maestre e ai maestri di scuola dell'infanzia, agli invalidi e a chi assiste un familiare disabil ...

Via libera alle domande di Ape sociale, prorogata per quest'anno dalla legge di Bilancio 2021. La domanda può essere presentata anche da chi ha perfezionato i requisiti in anni passati. Lo precisa l'I ...

La legge di Bilancio ha prorogato al 2021 l'anticipo pensionistico sociale (Ape sociale) riservato alle maestre e ai maestri di scuola dell'infanzia, agli invalidi e a chi assiste un familiare disabil ...Via libera alle domande di Ape sociale, prorogata per quest'anno dalla legge di Bilancio 2021. La domanda può essere presentata anche da chi ha perfezionato i requisiti in anni passati. Lo precisa l'I ...