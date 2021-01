Anche nel 2021 aumentano gli sbarchi irregolari, e la Ue non ci aiuta. L’analisi del ministro Lamorgese (Di martedì 12 gennaio 2021) Gli sbarchi irregolari si moltiplicheranno, dato che continua ad aumentare il numero delle navi Ong impegnate nel Mediterraneo centrale e che, fra non molto, ci sarà la nuova ammiraglia della Ong Mediterranea, la Mare Jonio 2, capace di ospitare oltre 1.000 persone Leggi su firenzepost (Di martedì 12 gennaio 2021) Glisi moltiplicheranno, dato che continua ad aumentare il numero delle navi Ong impegnate nel Mediterraneo centrale e che, fra non molto, ci sarà la nuova ammiraglia della Ong Mediterranea, la Mare Jonio 2, capace di ospitare oltre 1.000 persone

sbonaccini : Ce l’abbiamo fatta! ?? Il Gran Premio di Formula 1 torna ad Imola il prossimo 18 aprile, secondo appuntamento nel ca… - Agenzia_Ansa : #Twitter affonda a #WallStreet, -10,12% dopo avere escluso #Trump. Presidente #Usa ha 88 milioni di follower. In ca… - reportrai3 : C’è chi ha trasformato il fatto di passare ore e ore a giocare in un mestiere, ha messo a frutto l’abilità nel gioc… - __Jarl : @Dracouis @Mterryf1 Questo assolutamente. Non hai torto né nel pensiero né nella lamentela (che condivido anche io… - AInvolontaria : Ci sono così tanti suoni nel silenzio, da poter attribuire un'anima anche allo scaldabagno. -