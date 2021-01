Amsterdam pronta a vietare cannabis coffee shop ai turisti: “Devono venire qui per le bellezze artistiche, non per i bar” (Di martedì 12 gennaio 2021) “Amsterdam è una città internazionale e desideriamo attirare i turisti ma per le sue bellezze artistiche e naturali e le sue istituzioni culturali e non per i cannabis coffee shop“. A dirlo è il sindaco di Amsterdam, Femke Halsema, che è pronto a vietare l’ingresso dei turisti stranieri dei mitici coffee shop. Quando finalmente si potrà tornare a viaggiare regolarmente, i cannabis coffee shop di Amsterdam, meta principale del 58% dei 20 milioni di persone che ogni anno visitano Amsterdam, potrebbero quindi essere chiusi agli stranieri. La proposta del sindaco ha trovato l’appoggio delle autorità per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 gennaio 2021) “è una città internazionale e desideriamo attirare ima per le suee naturali e le sue istituzioni culturali e non per i“. A dirlo è il sindaco di, Femke Halsema, che è pronto al’ingresso deistranieri dei mitici. Quando finalmente si potrà tornare a viaggiare regolarmente, idi, meta principale del 58% dei 20 milioni di persone che ogni anno visitano, potrebbero quindi essere chiusi agli stranieri. La proposta del sindaco ha trovato l’appoggio delle autorità per la ...

Noovyis : (Amsterdam pronta a vietare cannabis coffee shop ai turisti: “Devono venire qui per le bellezze artistiche, non per… - Noovyis : (Amsterdam pronta a vietare cannabis coffee shop ai turisti: “Devono venire qui per le bellezze artistiche, non per… -

Ultime Notizie dalla rete : Amsterdam pronta Amsterdam pronta a vietare cannabis coffee shop ai turisti: “Devono venire qui per le bellezze… Il Fatto Quotidiano Vaccino Covid, AstraZeneca attende l’ok dell’Ema: pronta la distribuzione

Vaccino Covid, AstraZeneca attende l'ok dell'Ema: pronta la distribuzione. La risposta dell'Ente europeo del farmaco è attesa il 29 gennaio ...

Amsterdam pronta a vietare la cannabis ai turisti

OLANDA Potrebbe essere una rivoluzione epocale, la fine di un’epoca: Amsterdam sta decidendo in questi giorni di vietare l’acquisto di cannabis nei coffee shop della città ai turisti. A presentare la ...

Vaccino Covid, AstraZeneca attende l'ok dell'Ema: pronta la distribuzione. La risposta dell'Ente europeo del farmaco è attesa il 29 gennaio ...OLANDA Potrebbe essere una rivoluzione epocale, la fine di un’epoca: Amsterdam sta decidendo in questi giorni di vietare l’acquisto di cannabis nei coffee shop della città ai turisti. A presentare la ...