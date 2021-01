Al gay pride con l'effige della Madonna con un'aureola arcobaleno, ora rischiano il carcere" (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono accusati di aver 'offeso le convinzioni religiose' per aver esposto, in maniera provocatoria, un'immagine della Madonna con un'aurea arcobaleno al gay pride. Adesso tre attiviste Lgbt+ rischiano ... Leggi su europa.today (Di martedì 12 gennaio 2021) Sono accusati di aver 'offeso le convinzioni religiose' per aver esposto, in maniera provocatoria, un'immaginecon un'aureaal gay. Adesso tre attiviste Lgbt+...

Ultime Notizie dalla rete : gay pride La Scala in streaming, Gioele Dix: "Vi narro un bizzarro gay pride degli animali" La Repubblica Israele, paradiso del benessere e dei sapori: la nostra guida “slow”

Mar Morto: il momento ideale per una vacanza in Israele all'insegna del benessere e alla scoperta del cibo e dei vini Israeliani. La nostra guida LGBT friendly.

Palermo, sul web fa discutere la «Traviata» in stile «queer»

La Traviata in stile queer al tempo del Covid mescola Verdi a una voce che al megafono, da un’auto in strada, invita la gente a restare a casa: «Tutelate la vostra salute, limitate gli spostamenti». V ...

