Addio a John Reilly, il papà di Kelly Taylor in Beverly Hills 90210 (Di martedì 12 gennaio 2021) Il cast di Beverly Hills 90210 perde un altro personaggio importante: John Reilly, attore che nella serie vestiva i panni del papà di Kelly Taylor. L’artista è scomparso a 84 anni ed era famoso anche per aver interpretato per ben 11 anni il ruolo di Sean Donely nella serie tv cult General Hospital. Ad annunciare la sua morte è stata la figlia Caitlin Reilly, nota influencer, che ha pubblicato su Instagram un post per ricordare il padre. “John Henry Matthew Reilly alias Jack – ha scritto condividendo un tenero scatto del passato in cui, ancora bambina, abbraccia il suo papà -. La luce più luminosa nel mondo si è spenta. Immaginate la miglior persona nel mondo. Ora immaginate che la ... Leggi su dilei (Di martedì 12 gennaio 2021) Il cast diperde un altro personaggio importante:, attore che nella serie vestiva i panni deldi. L’artista è scomparso a 84 anni ed era famoso anche per aver interpretato per ben 11 anni il ruolo di Sean Donely nella serie tv cult General Hospital. Ad annunciare la sua morte è stata la figlia Caitlin, nota influencer, che ha pubblicato su Instagram un post per ricordare il padre. “Henry Matthewalias Jack – ha scritto condividendo un tenero scatto del passato in cui, ancora bambina, abbraccia il suo-. La luce più luminosa nel mondo si è spenta. Immaginate la miglior persona nel mondo. Ora immaginate che la ...

