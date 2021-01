Uomini e Donne oggi: Davide e Chiara commuovono, lacrime in studio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mentre Sophie Codegoni decide di perdonare Matteo Ranieri, il tronista pugliese riesce a emozionare tutti con un'esterna speciale L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mentre Sophie Codegoni decide di perdonare Matteo Ranieri, il tronista pugliese riesce a emozionare tutti con un'esterna speciale L'articolo proviene da Gossip e Tv.

lauraboldrini : Marciano anche oggi, come ogni domenica da agosto. A #Minsk e in tutto il Paese. Dicono basta alla violenze del re… - chetempochefa : “Credo proprio che le donne dovrebbero imparare a vivere anche senza gli uomini. Io credo che una parte della vita… - TeresaBellanova : Perché le donne, alla prova degli eventi e dei fatti, sono obbligate a dare ragione della loro autonomia di giudizi… - aidacomeseibeII : Meno male che esiste uomini e donne - zazoomblog : Uomini e donne- Anticipazioni puntata oggi 11 gennaio: telecamere spente per Sophie? - #Uomini #donne-… -