Tg Sanità | edizione dell’11 gennaio 2021

(Di lunedì 11 gennaio 2021) In Italia la curva dei contagi “ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la conferenza stampa, la scorsa settimana, sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia. “C’è un incremento della velocità di crescita dei casi- ha spiegato- come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte regioni”. In quasi tutte le regioni il trend dei casi è dunque “in crescita”, con “sovraccarichi per i servizi assistenziali”. Brusaferro ha quindi sottolineato la necessità di porre “massima attenzione nelle misure da adottare”. Passano intanto in area arancione le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia e Veneto. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato una nuova ordinanza andata in vigore da domenica 10 gennaio. – COVID. UE: IN ARRIVO 300 MLN DOSI VACCINO PFIZER. DA AIFA VIA LIBERA A MODERNA