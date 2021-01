Tar Lombardia dice sì al pranzo da casa nella mensa scolastica (Di lunedì 11 gennaio 2021) MILANO – Sì al pranzo al sacco in mensa coi compagni, perchè il servizio mensa “conserva ex lege natura facoltativa e a domanda individuale”. Lo ha stabilito il 15 dicembre scorso- chiudendo una causa che durava dall’ottobre 2019- la terza sezione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (presidente Ugo Di Benedetto, Stefano Celeste Cozzi e Roberto Lombardi consiglieri) dando ragione alla mamma di uno studente del “Cardarelli-Massaua” di Milano che ha un disturbo del comportamento alimentare ‘debitamente certificato’. Il genitore aveva chiesto l’annullamento dell’atto con il quale il dirigente dell’istituto scolastico respingeva la richiesta avanzata in tema di autorefezione in orario scolastico, nonché l’accertamento del diritto del minore ad essere ammesso a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a mensa, unitamente ai compagni di classe. Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) MILANO – Sì al pranzo al sacco in mensa coi compagni, perchè il servizio mensa “conserva ex lege natura facoltativa e a domanda individuale”. Lo ha stabilito il 15 dicembre scorso- chiudendo una causa che durava dall’ottobre 2019- la terza sezione del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (presidente Ugo Di Benedetto, Stefano Celeste Cozzi e Roberto Lombardi consiglieri) dando ragione alla mamma di uno studente del “Cardarelli-Massaua” di Milano che ha un disturbo del comportamento alimentare ‘debitamente certificato’. Il genitore aveva chiesto l’annullamento dell’atto con il quale il dirigente dell’istituto scolastico respingeva la richiesta avanzata in tema di autorefezione in orario scolastico, nonché l’accertamento del diritto del minore ad essere ammesso a consumare i propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a mensa, unitamente ai compagni di classe.

