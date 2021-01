«Serve un patto di legislatura che rilanci il governo» (Di martedì 12 gennaio 2021) «Dobbiamo ritrovare la compattezza e la voglia di indicare soluzioni e non problemi», Giuseppe Brescia, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione affari costituzionali invoca un nuovo «patto di legislatura» con questa maggioranza. Eppure, Matteo Renzi chiede un Recovery plan che abbia una «visione complessiva». Sappiamo, anche senza le continue e strumentali sparate di Renzi, che il Recovery fund è un’occasione straordinaria per rilanciare il paese. È una partita che non possiamo perdere. Noi vogliamo con forza che … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 12 gennaio 2021) «Dobbiamo ritrovare la compattezza e la voglia di indicare soluzioni e non problemi», Giuseppe Brescia, deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della commissione affari costituzionali invoca un nuovo «di» con questa maggioranza. Eppure, Matteo Renzi chiede un Recovery plan che abbia una «visione complessiva». Sappiamo, anche senza le continue e strumentali sparate di Renzi, che il Recovery fund è un’occasione straordinaria perare il paese. È una partita che non possiamo perdere. Noi vogliamo con forza che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Serve patto Baby gang, Arcidiocesi di Siena: ''Preoccupazione per virus bullismo. Serve patto tra istituzioni, Chiesa e società civile'' SienaFree.it Crisi: Recovery plan domani, poi Conte al Colle mercoledì

Domani sera la riunione del consiglio dei ministri per approvare la bozza di Recovery plan consegnata oggi dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri,ai partiti di maggioranza. Renzi e Italia viva ...

Trento, “grembiuli bianchi” in piazza: “Abbiamo bisogno di lavorare” (VIDEO)

Trento – Un lungo corteo di auto lunedì mattina e poi la consegna dei grembiuli bianchi dei titolari di attività al Commissario del Governo. “Abbiamo bisogno di tornare a lavorare – hanno ribadito gli ...

Domani sera la riunione del consiglio dei ministri per approvare la bozza di Recovery plan consegnata oggi dal ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri,ai partiti di maggioranza. Renzi e Italia viva ...Trento – Un lungo corteo di auto lunedì mattina e poi la consegna dei grembiuli bianchi dei titolari di attività al Commissario del Governo. “Abbiamo bisogno di tornare a lavorare – hanno ribadito gli ...