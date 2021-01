Polemiche per la copertina di Vogue su Kamala Harris: "Sbiancata" "Troppo casual" (Di lunedì 11 gennaio 2021) Kamala Harris conquista l’ambita copertina di “Vogue” ma il debutto della futura vice-presidente sulla iconica rivista di moda lascia sbigottiti i suoi fan: le hanno mancato di rispetto “sbiancandole” la pelle e fotografandola con ai piedi le amate Converse e calzini bianchi, sono stati alcuni commenti interdetti raccolti su Twitter.“Possibile? Non è all’altezza degli standard di Vogue”, si sono lamentati con Anna Wintour i sostenitori della senatrice, mentre la giornalista del “New York” Yashar Ali riferiva, sempre sul sito di microblogging, di Polemiche interne tra la rivista e lo staff della Harris per la foto scelta per la copertina: “Non è quella su cui si erano messi d’accordo”.Di lì a poco “Vogue” ha pubblicato un’altra immagine ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 11 gennaio 2021)conquista l’ambitadi “” ma il debutto della futura vice-presidente sulla iconica rivista di moda lascia sbigottiti i suoi fan: le hanno mancato di rispetto “sbiancandole” la pelle e fotografandola con ai piedi le amate Converse e calzini bianchi, sono stati alcuni commenti interdetti raccolti su Twitter.“Possibile? Non è all’altezza degli standard di”, si sono lamentati con Anna Wintour i sostenitori della senatrice, mentre la giornalista del “New York” Yashar Ali riferiva, sempre sul sito di microblogging, diinterne tra la rivista e lo staff dellaper la foto scelta per la: “Non è quella su cui si erano messi d’accordo”.Di lì a poco “” ha pubblicato un’altra immagine ...

Polemiche per la copertina di Vogue su Kamala Harris: "Sbiancata" "Troppo casual"

di polemiche interne tra la rivista e lo staff della Harris per la foto scelta per la copertina: “Non è quella su cui si erano messi d’accordo”. Di lì a poco “Vogue” ha pubblicato un’altra immagine ...

di polemiche interne tra la rivista e lo staff della Harris per la foto scelta per la copertina: "Non è quella su cui si erano messi d'accordo". Di lì a poco "Vogue" ha pubblicato un'altra immagine ...