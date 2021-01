Ozil: «Ronaldo meglio di Messi. Sergio Ramos come nessuno al mondo» (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mesut Ozil si racconta e risponde alle domande dei suoi tifosi. Ecco le parole del centrocampista tedesco in rotta con l’Arsenal Mesut Ozil risponde alle domande dei suoi tifosi su Twitter. Ecco le parole del centrocampista francese. Sergio Ramos – «Classe mondiale da oltre un decennio e che leader che è diventato! La sua ambizione e la sua voglia di vincere sono sorprendenti. Direi che è il miglior difensore del mondo della mia generazione». WENGER – «Arsene Wenger è un allenatore speciale nella mia carriera, per cui ho totale rispetto. È un grande allenatore con numerosi titoli. Soprattutto, è una persona fantastica e sincera. Lo associo ai miei più grandi successi dell’Arsenal. Ricorderò sempre positivamente quel tempo con lui». Messi O Ronaldo – ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Mesutsi racconta e risponde alle domande dei suoi tifosi. Ecco le parole del centrocampista tedesco in rotta con l’Arsenal Mesutrisponde alle domande dei suoi tifosi su Twitter. Ecco le parole del centrocampista francese.– «Classe mondiale da oltre un decennio e che leader che è diventato! La sua ambizione e la sua voglia di vincere sono sorprendenti. Direi che è il miglior difensore deldella mia generazione». WENGER – «Arsene Wenger è un allenatore speciale nella mia carriera, per cui ho totale rispetto. È un grande allenatore con numerosi titoli. Soprattutto, è una persona fantastica e sincera. Lo associo ai miei più grandi successi dell’Arsenal. Ricorderò sempre positivamente quel tempo con lui».– ...

