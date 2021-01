"Occhiataccia di mia moglie", Matteo Renzi si interrompe dalla Merlino: blitz di Agnese, la frase che non deve uscirgli di bocca | Video (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira su La7, Matteo Renzi ha continuato a insistere sulla sua linea, assicurando che la partita non si sta giocando sulle poltrone bensì sui contenuti. “Giuseppe Conte può restare al suo posto quanto gli pare, il punto è se restiamo noi”, ha ribadito il leader di Italia Viva, che poi ha aggiunto: “Se le cose funzionano votiamo a favore, altrimenti no. Non è pensabile spendere i soldi delle prossime generazioni per buttarli nel… bagno”. Renzi ha avuto un attimo di esitazione e per poco non si è lasciato andare a un'espressione più colorita: “Stavo per dire una cosa che non dovevo dire, ho ricevuto un'Occhiataccia da mia moglie”. Insomma, intervento a sorpresa di Agnese Renzi. Allora la Merlino gli ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Ospite di Myrtaa L'aria che tira su La7,ha continuato a insistere sulla sua linea, assicurando che la partita non si sta giocando sulle poltrone bensì sui contenuti. “Giuseppe Conte può restare al suo posto quanto gli pare, il punto è se restiamo noi”, ha ribadito il leader di Italia Viva, che poi ha aggiunto: “Se le cose funzionano votiamo a favore, altrimenti no. Non è pensabile spendere i soldi delle prossime generazioni per buttarli nel… bagno”.ha avuto un attimo di esitazione e per poco non si è lasciato andare a un'espressione più colorita: “Stavo per dire una cosa che non dovevo dire, ho ricevuto un'da mia”. Insomma, intervento a sorpresa di. Allora lagli ha ...

