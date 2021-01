Napoli, da Maksimovic a Tierney: incroci di mercato con la Premier (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Alla disperata ricerca di un difensore, visti gli infortuni di Van Dijk e Joe Gomez, il Liverpool continua a guardare all’Italia. Secondo il Daily Mail, nella lunga lista di centrali al vaglio di Jurgen Klopp sarebbe entrato anche Nikola Maksimovic. Il difensore centrale del Napoli sta faticando a trovare spazio con Gattuso, anche a causa di problemi fisici, e per questo potrebbe cambiare aria già a gennaio. Il 29enne serbo potrebbe fare comodo a Klopp: riserva di Koulibaly e Manolas e in scadenza a fine stagione, l’ex Torino potrebbe aver voglia di misurarsi in un altro ambiente e per il suo cartellino potrebbero bastare circa 6,5 milioni di euro. Fra le altre opzioni che i Reds starebbero valutando ci sarebbe anche Mateo Musacchio, pure lui in scadenza e mai impiegato dal Milan in questa stagione, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Alla disperata ricerca di un difensore, visti gli infortuni di Van Dijk e Joe Gomez, il Liverpool continua a guardare all’Italia. Secondo il Daily Mail, nella lunga lista di centrali al vaglio di Jurgen Klopp sarebbe entrato anche Nikola. Il difensore centrale delsta faticando a trovare spazio con Gattuso, anche a causa di problemi fisici, e per questo potrebbe cambiare aria già a gennaio. Il 29enne serbo potrebbe fare comodo a Klopp: riserva di Koulibaly e Manolas e in scadenza a fine stagione, l’ex Torino potrebbe aver voglia di misurarsi in un altro ambiente e per il suo cartellino potrebbero bastare circa 6,5 milioni di euro. Fra le altre opzioni che i Reds starebbero valutando ci sarebbe anche Mateo Musacchio, pure lui in scadenza e mai impiegato dal Milan in questa stagione, ...

