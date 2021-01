Milan, ecco chi è l’alternativa a Simakan per rinforzare la difesa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il difensore del Lens Badè è l’alternativa del Milan a Simakan dello Strasburgo: l’interesse rossonero è stato rivelato da fonti francesi Loic Badè è una delle alternative del Milan per Mohamed Simakan. I rossoneri sono molto attenti al mercato francese. La Ligue 1 fa gola alla società Milanista per le tante occasioni a buon rapporto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 11 gennaio 2021) Il difensore del Lens Badè èdeldello Strasburgo: l’interesse rossonero è stato rivelato da fonti francesi Loic Badè è una delle alternative delper Mohamed. I rossoneri sono molto attenti al mercato francese. La Ligue 1 fa gola alla societàista per le tante occasioni a buon rapporto Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

