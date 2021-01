Migranti: Tribunale ministri archivia denuncia Mare Jonio, Salvini non ha diffamato’ (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma 11 gen. (Adnkronos) – Matteo Salvini non ha diffamato ‘Mare Jonio’ e quindi la denuncia-querela della società proprietaria del rimorchiatore è stata archiviata dal Tribunale ordinario di Roma, collegio per i reati ministeriali. Il capo missione della Mare Jonio era Luca Casarini: l’allora ministro dell’Interno aveva firmato una direttiva per impedire alla nave l’ingresso in acque territoriali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 11 gennaio 2021) Roma 11 gen. (Adnkronos) – Matteonon ha diffamato ‘’ e quindi la-querela della società proprietaria del rimorchiatore è statata dalordinario di Roma, collegio per i reati ministeriali. Il capo missione dellaera Luca Casarini: l’allora ministro dell’Interno aveva firmato una direttiva per impedire alla nave l’ingresso in acque territoriali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

