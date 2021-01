Meteo della settimana: le previsione dall’11 al 15 gennaio (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo pazzo negli ultimi giorni, con un’Italia divisa tra neve e alte temperature. Per le prossime ore, comunque, su tutta la penisola è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche con sole al nord, su Toscana e zone del sud, mentre nubi compatte sul settore adriatico, prevedono gli esperti del CentroMeteoItaliano.it. Previsioni della settimana Il sole vivrà il suo grande ritorno sulla penisola. Dalla giornata di martedì l’Anticiclone vincerà sul freddo e ci regalerà giornate soleggiate e anche un rialzo delle temperature. Gelate comunque previste in pianura a causa di alcune correnti fredde che manterranno un clima più freddo. Per la giornata di martedì è comunque prevista un po’ di instabilità nel settore Tirrenico delle regioni del Sud. Da mercoledì in poi la situazione potrebbe cambiare nuovamente con l’arrivo ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) Tempo pazzo negli ultimi giorni, con un’Italia divisa tra neve e alte temperature. Per le prossime ore, comunque, su tutta la penisola è previsto un miglioramento delle condizioni atmosferiche con sole al nord, su Toscana e zone del sud, mentre nubi compatte sul settore adriatico, prevedono gli esperti del CentroItaliano.it. PrevisioniIl sole vivrà il suo grande ritorno sulla penisola. Dalla giornata di martedì l’Anticiclone vincerà sul freddo e ci regalerà giornate soleggiate e anche un rialzo delle temperature. Gelate comunque previste in pianura a causa di alcune correnti fredde che manterranno un clima più freddo. Per la giornata di martedì è comunque prevista un po’ di instabilità nel settore Tirrenico delle regioni del Sud. Da mercoledì in poi la situazione potrebbe cambiare nuovamente con l’arrivo ...

stop_fake_news_ : AGI - Freddo polare in Alto Adige dove la colonnina di mercurio questa mattina è scesa a -24 gradi a Oris, paesino… - Ossmeteobargone : RT @iconameteo: Un temporaneo aumento della pressione determinerà domani un miglioramento del tempo, ma non mancherà un po' di instabilità.… - iconameteo : Un temporaneo aumento della pressione determinerà domani un miglioramento del tempo, ma non mancherà un po' di inst… - ndostaturo : RT @fquattrone12: Vi aspetto stasera per il dodicesimo appuntamento di ? #BSTYLE sulla pagina Facebook della @crisal_fashion Marche ?? Dis… - fquattrone12 : Vi aspetto stasera per il dodicesimo appuntamento di ? #BSTYLE sulla pagina Facebook della @crisal_fashion Marche… -