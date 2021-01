Mareno di Piave piange la scomparsa di monsignor Battistin (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato 9 gennaio è mancato in ospedale a Conegliano monsignor Roberto Battistin . Aveva 71 anni. Per la diocesi di Vittorio Veneto è il secondo grave lutto in pochi giorni dopo la scomparsa di ... Leggi su trevisotoday (Di lunedì 11 gennaio 2021) Sabato 9 gennaio è mancato in ospedale a ConeglianoRoberto. Aveva 71 anni. Per la diocesi di Vittorio Veneto è il secondo grave lutto in pochi giorni dopo ladi ...

oggitreviso : Sirti, Fiom: “Prospettive positive per i lavoratori dello stabilimento di Mareno di Piave” - DinamicaAgenzia : A Mareno di Piave occasione da non perdere per un #Appartamento2Camere al piano primo. €. 125.000… - DonatoriH24 : Mareno di Piave, raccolta di generi alimentari per le famiglie bisognose - -

Ultime Notizie dalla rete : Mareno Piave Mareno di Piave piange la scomparsa di monsignor Battistin TrevisoToday Diocesi di Vittorio Veneto in lutto: Monsignor Battistin stroncato da un infarto

Don Roberto ha prestato servizio in tante comunità locali. Aveva 71 anni, inutile il ricovero d’urgenza in ospedale ...

Addio a monsignor Roberto Battistin

Roberto Battistin (foto da L'Azione) MARENO DI PIAVE - Ieri, sabato, si è spento mons. Roberto Battistin. Ricoverato da venerdì Conegliano, il suo stato di salute ha subito un i ...

Don Roberto ha prestato servizio in tante comunità locali. Aveva 71 anni, inutile il ricovero d’urgenza in ospedale ...Roberto Battistin (foto da L'Azione) MARENO DI PIAVE - Ieri, sabato, si è spento mons. Roberto Battistin. Ricoverato da venerdì Conegliano, il suo stato di salute ha subito un i ...