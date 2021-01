L’assessora regionale veneta Donazzan canta ‘Faccetta nera’ a La Zanzara: “Boldrini sceglie ‘Bella Ciao’ ma siamo nipoti della stessa Italia” (Di lunedì 11 gennaio 2021) Già nel maggio 2019, ai microfoni de La Zanzara (Radio24), aveva dipinto Benito Mussolini come un grande statista (“l’ha detto Churchill, quindi io non faccio che inchinarmi. Pure Ghandi disse qualcosa di molto positivo su Mussolini”). Elena Donazzan, assessora regionale all’Istruzione del Veneto, ribadisce la sua fede ai microfoni della stessa trasmissione, scatenando un caso politico con la lista civica di centrosinistra “Il Veneto che vogliamo” e Articolo Uno che hanno chiesto le dimissioni delL’assessora della giunta Zaia e l’intervento della magistratura per apologia del fascismo. Casus belli: la canzone “Faccetta nera” intonata dall’esponente di Fratelli d’Italia, che ha anche precisato di preferirla a “Bella Ciao”, innescando un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 11 gennaio 2021) Già nel maggio 2019, ai microfoni de La(Radio24), aveva dipinto Benito Mussolini come un grande statista (“l’ha detto Churchill, quindi io non faccio che inchinarmi. Pure Ghandi disse qualcosa di molto positivo su Mussolini”). Elena, assessoraall’Istruzione del Veneto, ribadisce la sua fede ai microfonitrasmissione, scatenando un caso politico con la lista civica di centrosinistra “Il Veneto che vogliamo” e Articolo Uno che hanno chiesto le dimissioni delgiunta Zaia e l’interventomagistratura per apologia del fascismo. Casus belli: la canzone “Faccetta nera” intonata dall’esponente di Fratelli d’, che ha anche precisato di preferirla a “Bella Ciao”, innescando un ...

fattoquotidiano : L’assessora regionale veneta Donazzan canta ‘Faccetta nera’ a La Zanzara: “Boldrini sceglie ‘Bella Ciao’ ma siamo n… - grillotalpa : RT @fanpage: ersi di un'epoca buia per la nostra storia, ma l'assessora dichiara: 'La preferisco a 'Bella ciao''. Scoppia la bufera https:/… - ZzuCicciu : RT @fanpage: ersi di un'epoca buia per la nostra storia, ma l'assessora dichiara: 'La preferisco a 'Bella ciao''. Scoppia la bufera https:/… - fanpage : ersi di un'epoca buia per la nostra storia, ma l'assessora dichiara: 'La preferisco a 'Bella ciao''. Scoppia la buf… - sasa1954123 : @RosannaVaroli @mrbassetti Il problema è che costei fa l'Assessora del capoluogo regionale... -

Ultime Notizie dalla rete : L’assessora regionale Caserta, Confimprese incontra il presente del Consiglio Regionale: Un tavolo per risollevare le sorti dell'economia in Terra di Lavoro l'eco di caserta