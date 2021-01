Il gigantesco problema politico del potere in mano a Zuckerberg

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Al margine, ma neppure tanto, dell’incredibile rivolta del Campidoglio, c’è stata la decisione di “bannare” Trump, cioè di escluderlo dai principali social media. Esclusione che vale per Facebook fino al 20 gennaio (data dell’insediamento di Biden) e dopo si vedrà. Ha avuto un sollievo chi ha pensato che Trump potesse usare quegli strumenti per alimentare la rivolta, però la decisione costituisce un precedente storico e un pericolo enorme da non sottovalutare. Chi l’ha decisa? È stato Markcon un post, naturalmente su Facebook. Seguiamo le sue parole «we removed this statement… because we judged», cioè «noi abbiamo rimosso questo post… perché noi abbiamo giudicato»; seguiamolo ancora: «We have allowed President Trump… we are extended the block we have placed on his Facebook account indefinitely…», cioè «noi abbiamo permesso…» e ancora «noi abbiamo bloccato ...