Governo tra crisi e retroscena: Mattarella "stoppa" Renzi, l'indiscrezione (Di lunedì 11 gennaio 2021) Se non è la crisi più pazza del mondo, poco ci manca. Il Governo cammina su un filo e Matteo Renzi, da circa un mese, continua ad agitare tra le mani le forbici per tagliarlo. Finora però non lo ha ancora fatto tanto che in molti hanno parlato di bluff da parte del leader di IV che ha acceso la miccia delle tensioni ormai da giorni, mentre il Presidente del Consiglio Conte – forte del sostegno di PD e M5s – prova (non senza difficoltà) a resistere. L'ultima bordata, in ordine cronologico, era arrivata venerdì, poco prima della riunione del Presidente del Consiglio con i capi delegazione sul Recovery Plan, dalla Ministra Bellanova che di certo non ha usato metafore: "Il Premier Conte dovrebbe prendere atto che questa esperienza è al capolinea e dire se siamo in grado tutti di ripartire", ha detto il Ministro delle Politiche agricole ...

