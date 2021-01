Era sparita da sabato sera, ritrovata dai carabinieri la ragazzina di 15 anni scappata da una comunità per adolescenti (Di lunedì 11 gennaio 2021) MACERATA - Sollievo. La ragazzina di 15 anni di cui si erano perse le tracce da sabato sera è stata ritrovata dai carabinieri intorno alle 15,30 nei pressi dei Giardini Diaz, le sue condizioni ... Leggi su corriereadriatico (Di lunedì 11 gennaio 2021) MACERATA - Sollievo. Ladi 15di cui si erano perse le tracce daè statadaiintorno alle 15,30 nei pressi dei Giardini Diaz, le sue condizioni ...

amoginstwit : @deborapaola74 Si. Sparita. Che poi mi era rimasta sulla tl perché volevo risponderle ma nel frattempo ho preparato… - redmatizz : Ma Emy Stevens è sparita, non so più nulla di lei, certo che mi piacerebbe! che me ne frega dei capelli biondi e oc… - lallamax : @AndreaZani7 @pisto_gol Il problema è che non ne aveva più Lautaro, era obbligato a toglierlo… Da tifoso romanista… - dydsix : @BILIbot_ @AleStacco76 quando ni cercavamo il pari , la roma era sparita dal campo. Ma questo fa parte della dinami… - igolmar : @rodolfocorrenti InAustralia era praticamente sparita perché TUTTI indossavano mascherine,in Italia è diminuita mol… -