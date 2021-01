Eleonora Abbagnato | carriera | marito | figli e curiosità sulla ballerina

Leggi su tpi

(Di lunedì 11 gennaio 2021)(nata a Palermo il 30 giugno del 1978) è unae attrice italiana. Dal 2015 dirige il corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Roma. Ma scopriamo qualcosa di più su: dallaaiEsordisce in televisione a 11 anni, ballando in diretta in un programma presentato da Pippo Baudo. A 12 anni si trasferisce a Montecarlo, dove studia nella scuola di Marika Bezobrazova, e nello stesso anno vince il DanzaEuropa. A 13 anni è in tournée fra Marsiglia e Parigi con La bella addormentata di Roland Petit. Successivamente viene ammessa, dopo un’audizione privata, alla Scuola di danza dell’Opéra di Parigi come borsista. Nel 1996, appena maggiorenne,si diploma ed entra nel ...