Domenica 'arancione' in Sardegna, ma non per i cacciatori (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Un'ordinanza, valida fino al 15 gennaio prossimo, ha evitato ai cacciatori della Sardegna di 'saltare' una delle ultime giornate di caccia previste dal calendario venatorio. Il provvedimento, firmato sabato notte dal presidente della Regione Christian Solinas, ha consentito loro gli spostamenti da un comune all'altro senza le restrizioni imposte per contenere il Covid-19. È finita nel mirino degli ambientalisti, che hanno chiesto al governo di intervenire contro l'ordinanza con cui ieri, con la Sardegna in zona arancione, è stato consentito ai cacciatori anche di consumare pranzi al sacco, purché senza l'uso promiscuo di stoviglie e vettovaglie. La deroga valida un solo giorno L'eccezione, di fatto limitata solo a ieri, considerato che la Sardegna è subito tornata in zona ... Leggi su agi (Di lunedì 11 gennaio 2021) AGI - Un'ordinanza, valida fino al 15 gennaio prossimo, ha evitato aidelladi 'saltare' una delle ultime giornate di caccia previste dal calendario venatorio. Il provvedimento, firmato sabato notte dal presidente della Regione Christian Solinas, ha consentito loro gli spostamenti da un comune all'altro senza le restrizioni imposte per contenere il Covid-19. È finita nel mirino degli ambientalisti, che hanno chiesto al governo di intervenire contro l'ordinanza con cui ieri, con lain zona, è stato consentito aianche di consumare pranzi al sacco, purché senza l'uso promiscuo di stoviglie e vettovaglie. La deroga valida un solo giorno L'eccezione, di fatto limitata solo a ieri, considerato che laè subito tornata in zona ...

rtl1025 : ?? La nuova ordinanza che vede il passaggio in area arancione di #Calabria, #EmiliaRomagna, #Lombardia, #Sicilia e… - IlContiAndrea : Colore arancione ?? #Calabria #EmiliaRomagna, #Lombardia #Sicilia e #Veneto da domenica 10 gennaio fino a venerdì 15 gennaio - jacopogiliberto : RT @Agenzia_Italia: Domenica 'arancione' in Sardegna, ma non per i cacciatori - divorex82 : RT @Agenzia_Italia: Domenica 'arancione' in Sardegna, ma non per i cacciatori - Agenzia_Italia : Domenica 'arancione' in Sardegna, ma non per i cacciatori -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica arancione Italia: domenica in arancione, da lunedì le nuove “zone”. E dal 16 gennaio un’altra stretta Il Secolo XIX Bollettino del 10 gennaio: 361 decessi nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 10 gennaio, ha comunicato i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino. PER APPROFONDIRE LEGGI —> Bollettino dell’8 genn ...

Da lunedì 11 Friuli in zona gialla: dagli spostamenti, allo sport ai negozi, tutte le regole da sapere

Nuovo colore, vecchie regole. Il Friuli Venezia Giulia, dopo il week-end in arancione (fino a domenica a mezzanotte), lunedì 11 gennaio tornerà a essere zona gialla, quella che prevede le restrizioni ...

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, domenica 10 gennaio, ha comunicato i dati dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino. PER APPROFONDIRE LEGGI —> Bollettino dell’8 genn ...Nuovo colore, vecchie regole. Il Friuli Venezia Giulia, dopo il week-end in arancione (fino a domenica a mezzanotte), lunedì 11 gennaio tornerà a essere zona gialla, quella che prevede le restrizioni ...