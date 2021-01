Covid: Oms, non ci sarà immunità di gregge quest'anno (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA, 11 GEN - Nonostante i vaccini, l'immunità di gregge Covid non sarà raggiunta nel 2021. E' la previsione dell'Oms, emersa nel corso del consueto briefing sulla pandemia. La dottoressa Soumya ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA, 11 GEN - Nonostante i vaccini, l'dinonraggiunta nel 2021. E' la previsione dell'Oms, emersa nel corso del consueto briefing sulla pandemia. La dottoressa Soumya ...

