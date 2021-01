Covid | nuova variante “brasiliana” rilevata a Tokio

Leggi su dire

(Di lunedì 11 gennaio 2021) TOKIO – Secondo quanto confermato dal National Institute of Infectious Diseases, in Giappone è stata isolata una nuova variante del Covid-19 in quattro passeggeri sbarcati nell’aeroporto di Tokyo Haneda da un volo proveniente da Amazonas, in Brasile. I quattro, risultati positivi durante la quarantena obbligatoria in aeroporto, sono stati trasferiti in strutture idonee.