Benedetta Parodi potrebbe tornare in Rai a marzo 2021: l’indiscrezione (Di lunedì 11 gennaio 2021) La presentatrice di Bake off Italia potrebbe condurre una nuova trasmissione nel Servizio Pubblico. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di lunedì 11 gennaio 2021) La presentatrice di Bake off Italiacondurre una nuova trasmissione nel Servizio Pubblico. Ecco tutti i dettagli L'articolo proviene da Gossip e Tv.

foodaffairs_it : Il 2020 è stato l’anno della pizza fatta in casa: 2 italiani su 3 l’hanno preparata almeno due volte al mese (1 vol… - Ema_poet : RT @tvblogit: Benedetta Parodi verso il ritorno in Rai - zazoomblog : Benedetta Parodi il doloroso retroscena: “Un incidente molto grave” - #Benedetta #Parodi #doloroso - MFragasso : RT @tvblogit: Benedetta Parodi verso il ritorno in Rai - Cosmicpolitan_ : RT @GalantoMassimo: Benedetta Parodi verso il ritorno in Rai Anteprima su @tvblogit -