Agente Bakayoko | “Restare al Napoli sarebbe una bella opportunità | sta bene qui”

Il fratello e Agente di Tiemoué Bakayoko, Abdoulaye, ha parlato così all'emittente Radio Marte: "E' felicissimo di aver segnato ieri all'Udinese, era da tempo che voleva il gol, si stava allenando apposta. La rete gli ha dato tanta fiducia per il campionato, si augura di segnare ancora". La possibilità che il Napoli riscatti Bakayoko al termine della stagione? Adesso è presto per parlarne, ci sono ancora tanti aspetti da valutare. Né il club né il giocatore si sono parlati, c'è un prestito fino a giugno. Chiaro però che rimanere a Napoli sarebbe una bella opportunità, c'è ancora molto da discutere e da vedere però. Lui ha giocato per diverse squadre, a Napoli sta bene: i risultati stanno arrivando,

