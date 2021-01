VIDEO Juventus-Sassuolo 3-1, Highlights, gol e sintesi: Ramsey decide nel finale! Defrel risponde a Danilo (Di domenica 10 gennaio 2021) La Juventus ha sconfitto il Sassuolo per 3-1 nel posticipo della 17ma giornata della Serie A. I bianconeri sono passati in vantaggio al 51? con un micidiale destro da fuori area di Danilo, ma otto minuti dopo gli emiliani pareggiano: Traorè gestisce bene la sfera, passa a Defrel che stoppa a seguire e brucia Bonucci, battendo Szczesny per l’1-1. A decidere la partita è stato Ramsey con un sigillo all’82mo minuto: cross basso di Frabotta dalla sinistra, Chiriches e Kyriakopoulos sono imperfetti, Ramsey buca la rete e decide la contesa. Nel recupero segna anche Cristiano Ronaldo. Di seguito il VIDEO con i gol, gli Highlights e la sintesi di Juventus-Sassuolo ... Leggi su oasport (Di domenica 10 gennaio 2021) Laha sconfitto ilper 3-1 nel posticipo della 17ma giornata della Serie A. I bianconeri sono passati in vantaggio al 51? con un micidiale destro da fuori area di, ma otto minuti dopo gli emiliani pareggiano: Traorè gestisce bene la sfera, passa ache stoppa a seguire e brucia Bonucci, battendo Szczesny per l’1-1. Are la partita è statocon un sigillo all’82mo minuto: cross basso di Frabotta dalla sinistra, Chiriches e Kyriakopoulos sono imperfetti,buca la rete ela contesa. Nel recupero segna anche Cristiano Ronaldo. Di seguito ilcon i gol, glie ladi...

