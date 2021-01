Verona-Crotone oggi in tv, Sky o DAZN? Canale, orario e diretta streaming (Di domenica 10 gennaio 2021) Il programma di Verona-Crotone, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli scaligeri vogliono continuare a far bene dopo una prima parte di stagione esaltante. I gialloblu, attualmente al nono posto in classifica, accolgono il Crotone fanalino di coda. L’incontro, previsto oggi domenica 10 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso in diretta tv su DAZN 1, oltre che in streaming sulla piattaforma DAZN. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 10 gennaio 2021) Il programma di, gara valevole per la diciassettesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Gli scaligeri vogliono continuare a far bene dopo una prima parte di stagione esaltante. I gialloblu, attualmente al nono posto in classifica, accolgono ilfanalino di coda. L’incontro, previstodomenica 10 gennaio alle ore 15, sarà trasmesso intv su1, oltre che insulla piattaforma. Sportface.it seguirà la sfida con aggiornamenti in tempo reale, highlights e pagelle al termine. SportFace.

