Vaccini, in Campania finite le dosi: è la prima regione per somministrazioni (Di domenica 10 gennaio 2021) “Nelle aziende sanitarie della Campania sono finite le dosi di vaccino anti-Covid consegnate alla regione”. Si ferma questa sera la campagna vaccinale in Campania nell’attesa dell’arrivo di nuove fiale. Lo ha fatto sapere il presidente della regione De Luca. “Fermiamo quindi la campagna. E’ questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di domenica 10 gennaio 2021) “Nelle aziende sanitarie dellasonoledi vaccino anti-Covid consegnate alla”. Si ferma questa sera la campagna vaccinale innell’attesa dell’arrivo di nuove fiale. Lo ha fatto sapere il presidente dellaDe Luca. “Fermiamo quindi la campagna. E’ questo l’esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi” L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

petergomezblog : Vaccini, in Italia superato il mezzo milione di dosi somministrate. Bolzano e Lombardia ultime, Campania al 75% del… - gennaromigliore : Alle stucchevoli speculazioni di certi politici, non si può che rispondere con i numeri. E i numeri ci dicono che l… - repubblica : Vaccini anti Covid, la Campania: 'Dosi finite'. E altre Regioni lanciano l'allarme: 'Siamo in riserva, rischiamo lo… - andpellegrino : Vaccini: Arcuri, domani nuova distribuzione dosi in Campania - claudiopalladi4 : RT @profgviesti: La Campania ha somministrato quasi il 90% dei vaccini e li ha praticamente esauriti La Lombardia il 38% e ne ha ancora qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Campania Vaccini anti Covid, la Campania: "Dosi finite". E altre Regioni lanciano l'allarme: "Siamo in riserva, ris... la Repubblica La Campania ha finito le dosi di vaccino. Tra le regioni più grandi ne ha avute meno di tutte

Cronaca di giornate sprecate, le prossime, quando la popolazione campana non si vaccinerà. Sono infatti già esaurite – tra polemiche e lunghe code – le dosi di vaccino messe a disposizione dal Governo ...

Vaccino anti-Covid: Sicilia al 74,5%, male Calabria e Lombardia

La Campania è la regione italiana che ha somministrato il maggior numero di dosi di vaccino consegnate: 60.001 su 67.020, pari all’89,5% del totale. E’ quanto emerge dal report sulla somministrazione ...

Cronaca di giornate sprecate, le prossime, quando la popolazione campana non si vaccinerà. Sono infatti già esaurite – tra polemiche e lunghe code – le dosi di vaccino messe a disposizione dal Governo ...La Campania è la regione italiana che ha somministrato il maggior numero di dosi di vaccino consegnate: 60.001 su 67.020, pari all’89,5% del totale. E’ quanto emerge dal report sulla somministrazione ...