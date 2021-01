Toscana gialla da lunedì11 gennaio, Giani: «Ne esco vincitore, amministro bene» (Di domenica 10 gennaio 2021) E' un Eugenio Giani trionfante, alla vigilia del ritorno della Toscana in zona gialla. Infatti dice: «Sono certo che se ci avessero concesso la zona gialla anche prima di Natale la situazione sanitaria non sarebbe peggiorata, e al tempo stesso avremmo dato respiro alle categorie economiche, ma io ne esco vincitore: domani saremo zona gialla, e questo dimostra che la Toscana ha posto rimedio alle criticità che ci avevano penalizzato all'inizio» Leggi su firenzepost (Di domenica 10 gennaio 2021) E' un Eugeniotrionfante, alla vigilia del ritorno dellain zona. Infatti dice: «Sono certo che se ci avessero concesso la zonaanche prima di Natale la situazione sanitaria non sarebbe peggiorata, e al tempo stesso avremmo dato respiro alle categorie economiche, ma io ne: domani saremo zona, e questo dimostra che laha posto rimedio alle criticità che ci avevano penalizzato all'inizio»

Domica14 : RT @laltra_opinione: #Toscana, da domani tutti in classe! Dal #11gennaio le #scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%. #zonag… - FirenzePost : Toscana gialla da lunedì11 gennaio, Giani: «Ne esco vincitore, amministro bene» - laltra_opinione : #Toscana, da domani tutti in classe! Dal #11gennaio le #scuole superiori saranno aperte in presenza al 50%.… - iltirreno : Maltempo, la situazione in Toscana. Neve anche in collina - tobiamc : RT @TgrRaiToscana: Da domani la Toscana torna in zona gialla. Bar e ristoranti aperti fino alle 18, asporto fino alle 22. Coprifuoco nottur… -