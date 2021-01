Si sono presentati in ospedale a Cernusco sul Naviglio i due minorenni che si sono tagliati le labbra alla Joker

Leggi su laprimapagina

(Di domenica 10 gennaio 2021) Una storia inquietante. Sile. Protagonisti due ragazzinidel Milanese. “Abbiamo fatto questa prova per verificare la soglia del dolore”. E’ quanto avrebbe detto il ragazzo di 17 anni che ha inferto dei tagli alle estremità dellead una ragazzina di 14 anni, che poi è stata ricoverata all’disul. In base a quanto riferito nelle indagini dei Carabinieri di Cassano d’Adda e della Procura per i, lei poi avrebbe cercato di infliggere gli stessi tagli a lui, ma per il dolore si sarebbe fatta accompagnare al pronto soccorso. I taglisimili al ghigno di ...